Cláudio Castro esteve na inauguração acompanhado de uma comitiva Luciano Paiva/Jornal O Dia

Por LUCIANO PAIVA

Publicado 03/04/2021 12:21 | Atualizado 03/04/2021 15:40

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro esteve neste sábado (03) na inauguração do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, a nova unidade que irá atender pacientes infectados com Covid-19, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele está garantiu o funcionamento total do hospital com 300 leitos, sendo 120 de UTI em um período de 15 a 20 dias.

"Chamar de hospital de campanha ou até mesmo de modular, diminui, muitas vezes a importância e o tamanho de um equipamento como esse. Um hospital de trezentos leitos construído em menos de um ano", disse.

A cerimônia de abertura contou com muitos convidados como vereadores e deputados, formando uma aglomeração no local, o que vai contra o decreto estadual do próprio governador que proíbe qualquer tipo de evento, inclusive oficiais.

As obras do Hospital Modular de Nova Iguaçu foram finalizadas no dia 9 de junho de 2020 pela Secretaria de Infraestrutura e Obras. Este é o maior hospital modular da América Latina e foi construído no tempo recorde de 80 dias, com capacidade para atendimentos de média e alta complexidades. A unidade hospitalar tem 11.592,44 m2 e estrutura similar aos hospitais de grande porte do estado do Rio.



A unidade conta ainda com refeitório, área de diagnósticos, necrotério, estação de tratamento de esgoto, central de gases medicinais, subestação de energia e infraestrutura do entorno para chegada, por exemplo, de ambulâncias. Há ainda um sistema de filtragem de água para hemodiálise.



O custo contratual foi de R$ 62 milhões. Cláudio Castro também agradeceu ao Governo Federal pelo uso do terreno para a construção da unidade.

"Gostaria de agradecer o governo federal que já tem um compromisso comigo de não tirar (o hospital) desse local e é um compromisso que eu cobrarei todos os dias até que a cessão definitiva do terreno esteja com o governo do estado para quem sabe a gente poder transformar isso aqui em um grande parque para a população ou em outros equipamentos de saúde", disse sob aplausos da comitiva que o acompanhava.

O governador também citou a importância da vacina e disse que a população também tem o apelo por empregos.

"Queria dizer que a pandemia continua aí e a nossa maior esperança é sem duvida a vacinação[...] A população precisa de dois tipos de vacina no momento. A primeira contra a Covid. A segunda contra a fome. E a única vacina contra a fome é a manutenção dos empregos", destacou.

Novas medidas

Logo após a inauguração da unidade, Cláudio Castro entrou em reunião para definir como possíveis medidas de restrição podem ser aplicadas para um novo decreto estadual de controle da pandemia. O novo texto deve se basear na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que deixa a cargo dos municípios as regras sobre novas restrições.

Um dos pontos - ainda em estudo, - é a recomendação da volta às aulas presenciais com apenas 40% da capacidade de alunos.