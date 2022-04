Deslizamento de terra em Angra dos Reis provoca morte de uma criança e deixa ao menos dez pessoas feridas - Reprodução internet

Publicado 02/04/2022 17:54 | Atualizado 02/04/2022 19:18

Rio - Os temporais que atingiram municípios da Costa Verde e da Baixada Fluminense, desde a sexta-feira (1º) e durante todo o sábado (2), provocaram, até o momento, a morte de 14 pessoas nas cidades de Paraty, Angra dos Reis e Mesquita. As fortes chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terra em diversos pontos dessas cidades e moradores precisaram deixar suas casas.

Em Paraty, sete pessoas da mesma família morreram soterradas na comunidade de Ponte Negra, após a casa onde estava ser atingida por um deslizamento de terra. O corpo da mãe, Lucimar, foi resgatado por moradores e dos filhos Lucimara de Jesus Campos, 17 anos, e Luciano de Jesus Campos, 15, foram localizados entre os escombros. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros seguem à procura dos corpos dos outros quatro filhos: Jasmin, de 10 anos; Yasmin, 8; Estevão, 5; e João, de 2 anos. Um sétimo filho, Dorqueu, de 9 anos, foi resgatado com vida e está no Hospital Municipal Hugo Miranda. O estado de saúde da vítima é estável.

Até o momento, 219 famílias de Paraty foram atingidas por alagamentos ou sofreram perdas materiais, em 22 bairros. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, há 15 delas desalojadas e abrigadas em escolas municipais. Na Rodovia Rio-Santos (BR-101), há interdição parcial no quilômetro 592, devido a queda de barreira. Na estrada Paraty-Cunha, o fluxo segue normal, mas há risco de queda de galhos e árvores.



Os trabalhos de buscas vão continuar durante toda a noite, com o auxílio de refletores que serão instalados pelo município. O Corpo de Bombeiros informou que o desabamento aconteceu por volta das 3h50, na Rua Francisco Cesário Alvim, três vítimas foram resgatadas pela corporação, duas pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), e levadas para o Hospital Municipal da Japuíba. A prefeitura decretou estado de emergência em função do volume histórico de chuva registrado em 48 horas, sendo 809 milímetros em Araçatiba, na Ilha Grande, e 694 no bairro da Monsuaba, no continente.

Na Ilha Grande, as comunidades mais afetadas foram as de Araçatiba, Vermelha, Provetá e Aventureiro. Na Praia Vermelha e no Provetá ocorreram deslizamentos de terra e blocos de pedra. A Praia de Itaguaçu, ao lado da praia Vermelha, foi praticamente soterrada. Houve registro de deslizamento também no Aventureiro e na Vila do Abraão. Os moradores do Abraão que precisaram deixar suas casas são abrigados na Casa de Cultura e na sede do Parque Estadual da Ilha Grande. No momento, as equipes da Defesa Civil tentam acesso à Praia de Palmas.



Todo o contingente da Defesa Civil, acompanhado de profissionais de diferentes áreas da prefeitura, atua para prestar apoio à população. Tanto no continente quanto na Ilha Grande, os moradores são informados sobre os riscos de deslizamentos por meio do sistema de sirenes e SMS, acionado a partir do monitoramento constante feito pela Defesa Civil no Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais de Angra dos Reis (CEMADEN - AR).



Todas as sirenes do sistema de alerta, sendo 20 blocos de sirenes, distribuídas em 26 bairros que abrangem as áreas de risco, soaram durante a madrugada para alertar moradores sobre a possibilidade de deslizamentos e alagamentos. Durante todo o dia, uma força-tarefa da prefeitura, com a participação de aproximadamente 500 pessoas, esteve nas ruas para prestar apoio à população. Uma grande quantidade de maquinário foi utilizada nas ações, entre retroescavadeiras, caminhões e embarcações.

A prefeitura está disponibilizando abrigos em unidades da rede municipal para as pessoas que precisam deixar suas casas. No momento, 49 estão nos locais, recebendo apoio da Secretaria de Educação e da Assistência Social. Todas as escolas da rede estão mobilizadas e prontas para atender à população, de acordo com as necessidades indicadas pela Defesa Civil. O órgão pede que as pessoas permaneçam em casa e só saiam se esta for a orientação pelas sirenes, SMSs ou pessoalmente, pelos técnicos que estão nas ruas.

"A previsão de chuva para amanhã não é tão grande, mas o solo está encharcado isso requer muita atenção dos moradores. Nosso pedido é que os moradores atentam todas as nossas orientações", solicitou o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil, Jairo Fiães.



Por conta do alto volume de água, o transporte público está operando com intervalos maiores nas seguintes linhas: 207 (Japuíba); T20 (Parque Mambucaba); T21 (Frade); 203 (Serra d'Água); 206 (Banqueta); 208 (Belém); 221 (Nova Angra); 403 (Camorim); 224 (Vila Nova). Já as linhas 225 (Campo Belo) e CO1 (Circular) estão em operação, mas com horários reduzidos.

As fortes chuvas também ocasionaram a obstrução em diversos pontos da Rio-Santos (BR-101). Os quilômetros 448; 460; 464; 470 e continuam totalmente interditados por conta de deslizamentos de terra e de encosta, quedas de árvore e barreira. No quilômetro 478, há interdição parcial, com uma faixa liberada conforme orientação da Defesa Civil. O trânsito na RJ-155 flui em apenas uma das pistas, na altura dos túneis.

"Já estamos atuando junto com os Governos Estadual e Federal. Nesse domingo, vamos receber em Angra o governador Cláudio Castro e o secretário Nacional de Defesa Civil para agilizar as ações em atendimento às famílias e reconstruir as áreas atingidas. Nossa missão é trabalhar firme para a recuperação urbanística e social de Angra, ouvindo sempre a população", afirmou o prefeito de Angra, Fernando Jordão, durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

Daniel era casado e pai de dois filhos, um menino de 7 anos e um bebê de sete meses. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu e ainda não há informações sobre osepultamento. Mesquita, foi um dos mais afetados pelo temporal que atinge o estado do Rio. As fortes chuvas causaram alagamentos em grande parte da cidade. A Defesa Civil registrou oito chamados até o momento, sendo um deles por desbarrancamento, no bairro Juscelino, mas sem vítimas.

Também houve transbordamento do Rio Dona Eugênia, na Coreia, e do Rio da Prata, na Jacutinga. Segundo a prefeitura, os trabalhos começaram assim que o temporal teve início, com monitoramento dos rios que cortam a cidade, orientação e, já na madrugada, com vistorias em residências e desobstrução e limpeza das vias afetadas. Até às 3h deste sábado, foram registrados 266 milímetros de chuva na cidade. Os seis Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Mesquita estão abertos e contam com equipes para o atendimento à população que precisar. Confira os endereços abaixo.



Por conta do temporal, o Ministério do Desenvolvimento Regional adotou ações de apoio ao Rio de Janeiro. O ministro Daniel Ferreira determinou a ida do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, ao estado, fez contato com o governador Cláudio Castro e com a prefeitura de Angra dos Reis. Como parte do apoio federal, também foram acionadas aeronaves das Forças Armadas para transportar militares do Corpo de Bombeiros para as regiões mais afetadas.

Unidades de CRAS de Mesquita

CRAS Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque, 398;

CRAS Branco de Areia – Rua Bicuíba, 48;

CRAS Juscelino – Av. São Paulo, 465;

CRAS Rocha Sobrinho – Av. Coelho da Rocha, 1426;

CRAS Santa Terezinha- Rua Hélio Mendes do Amaral, 220;

CRAS Santo Elias – Rua Cesário, 659.

*Em atualização