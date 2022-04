Deslizamento de terra e queda de árvores em razão das fortes chuvas que atingem a cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio - Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Deslizamento de terra e queda de árvores em razão das fortes chuvas que atingem a cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 02/04/2022 15:25

Rio - Por conta do temporal que atinge diversos municípios, o Ministério do Desenvolvimento Regional adotou, neste sábado (2), ações de apoio ao Rio de Janeiro. O ministro Daniel Ferreira determinou a ida do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, ao estado, fez contato com o governador Cláudio Castro e com a prefeitura de Angra dos Reis, uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas.No município da Costa Verde, uma criança, de aproximadamente 4 anos, e um adolescente, que aparentava ter 11, morreram e ao menos nove pessoas estão desaparecidas. A cidade registrou a maior chuva da história, com quase 700 milímetros no continente e 600 milímetros em Ilha Grande. De acordo com o Governo Federal, um técnico da Defesa Civil Nacional já está Rio ajudando nas ações de resposta e no socorro às vítimas. Como parte do apoio federal, também foram acionadas aeronaves das Forças Armadas para transportar militares do Corpo de Bombeiros para as regiões mais afetadas.