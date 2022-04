Durante depoimento, Gabriel Monteiro alegou não saber idade verdadeira da menina - Divulgação/CMRJ

Publicado 02/04/2022 11:39 | Atualizado 02/04/2022 13:15

Rio - A Justiça do Rio determinou que o Twitter retire imediatamente do ar o vídeo em que o vereador Gabriel Monteiro aparece tendo relações sexuais com uma adolescente de 15 anos, após pedido realizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta sexta-feira (15) O solicitação foi feita depois que o vídeo em questão se tornou viral na rede social em consequência das recentes denúncias contra o ex-PM . A decisão da juíza Claudia Leonor Jourdan Gomes Bobsin, do Cartório da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital estabelece que o Twitter tem o prazo de cinco horas para realizar a exclusão do vídeo original de Gabriel com a adolescente e de outros publicados com o mesmo conteúdo, sob pena de multa diária no valor de R$ 30 mil.Além disso, a juíza também decretou que a rede social deve monitorar novas publicações para que, m caso de uma nova postagem do vídeo, a URL seja removida e que seja a “hash” do arquivo (assinatura digital) colocada em uma Black List, ou seja, quando alguém tentar fazer o upload do arquivo, para disponibilizá-lo na internet para que outras pessoas possam acessá-lo, o servidor da rede social bloqueia a operação.