Durante depoimento, Gabriel Monteiro alegou não saber idade verdadeira da menina - Divulgação/CMRJ

Publicado 01/04/2022 16:26

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ajuizou uma ação, nesta sexta-feira (1), pedindo que o Twitter retire do ar o vídeo em que o vereador Gabriel Monteiro (sem partido) aparece tendo relações sexuais com uma adolescente de 15 anos O vídeo foi vazado na rede social no início desta semana, junto de várias outras gravações de momentos íntimos do parlamentar, após se tornarem públicas as denúncias de assédio moral e sexual e estupro contra ele. Na ocasião, Monteiro ainda usou a rede social para se defender das acusações que sofreu, utilizando os vazamentos como "prova" de sua inocência.A decisão ocorreu por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude da Capital, após pedido da família da vítima. Na quarta-feira (30), o MPRJ recebeu a notícia, por meio da imprensa e da família da adolescente, de que o conteúdo ainda estava disponível na plataforma e havia 'viralizado', sendo amplamente difundido entre os usuários.A ação pede a retirada imediata do vídeo original de Gabriel com a adolescente e de outros publicados com o mesmo conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 30 mil. Além disso, o Ministério Público também pede à Justiça que a rede social monitore as publicações para que, em caso de uma nova postagem do vídeo, a URL seja removida e que seja a “hash” do arquivo (assinatura digital) colocada em uma Black List, ou seja, quando alguém tentar fazer o upload do arquivo, para disponibilizá-lo na internet para que outras pessoas possam acessá-lo, o servidor da rede social bloqueia a operação.A repercussão do vídeo ganhou destaque em razão das denúncias diversas contra o parlamentar. A família da adolescente compareceu a uma delegacia e fez o registro de ocorrência na última segunda-feira (28).