Haisalana Rodrigues de Lima, de 22 anos, foi morta a facadas no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 01/04/2022 15:41

Rio - Uma mulher, identificada como Haisalana Rodrigues de Lima, de 22 anos, foi morta a facadas na noite de quinta-feira (31), no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Familiares dizem que o autor do crime é o pastor Patrick do Espírito Santo, ex-marido da vítima. Missionário Patrick, como é conhecido na região, teria buscado refúgio na comunidade após cometer o crime e ainda não foi localizado.



Haisalana chegou a ser socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré e transferida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma equipe do 16º BPM (Olaria) foi à unidade e constatou o fato. Diligências estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para identificar o autor do feminicídio. Parentes e amigos da vítima serão chamados para prestar depoimento nos próximos dias.

Patrick do Espírito Santo é o principal suspeito de matar ex-mulher a facadas Divulgação

Nas redes sociais, conhecidos do casal se surpreenderam com o crime: "Família tão linda, difícil de acreditar", escreveu uma vizinha. De acordo com uma amiga de Haisalana, ela se separou do marido há pouco menos de dois meses devido a frequentes episódios de agressões. "Infelizmente minha amiga não volta mais. O mundo está cada vez mais cruel. Uma menina nova, cheia de sonhos, planos, estudiosa, trabalhadora, não consigo entender porque ele fez isso".

A jovem deixa uma filha de cinco anos, fruto do seu relacionamento com o companheiro. Ainda não há informações do local e horário do enterro de Haisalana.