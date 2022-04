Equipes do 24º BPM (Queimados) fazem apreensões na Comunidade da Lagoa do Sapo, em Japeri - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/04/2022 20:15

Rio - Dois criminosos morreram, na tarde desta sexta-feira (1), após um confronto com policiais do 24º BPM (Queimados) na Comunidade da Lagoa do Sapo, em Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam policiamento próximo à comunidade, quando criminosos armados atiraram contra os policiais.



Houve confronto e dois suspeitos foram atingidos, sendo socorridos à Policlínica Itália Franco, onde não resistiram aos ferimentos e morreram. Com eles, foram apreendidos duas pistolas calibre 9mm, dois radiostrnasmissores e drogas a serem contabilizadas.

A ocorrência foi registrada na 63ª DP (Japeri).