Geral - Efeitos da chuvas fortes que caíram no Rio de Janeiro na noite de ontem ( 31 ). Defesa Civil do Rio registrou aumento de chamados para ocorrências em consequência das chuvas nas últimas horas - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Geral - Efeitos da chuvas fortes que caíram no Rio de Janeiro na noite de ontem ( 31 ). Defesa Civil do Rio registrou aumento de chamados para ocorrências em consequência das chuvas nas últimas horasReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/04/2022 18:02

Rio - A Defesa Civil do Rio divulgou nesta sexta-feira (1) que, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade, registrou aumento no número de chamados de ocorrências, ao todo foram 61, entre entre 19h de quinta-feira (31/03) e 13h30 desta sexta-feira (1/4).



Os bairros com maior número de chamados foram Tijuca com 11, Barra de Guaratiba com 5, e Recreio dos Bandeirantes com 3. As equipes também foram acionadas para vistorias na Barra da Tijuca, Cidade Nova, Grajaú, Complexo do Alemão, Vila Isabel, Centro, Anchieta, Engenho da Rainha, Santa Cruz, Higienópolis, Penha, Del Castilho e Pilares.



Segundo o órgão, os chamados da população têm sido para atendimento de ocorrências de ameaça de desabamento de estruturas ou infiltração e rachaduras em residências que somam 31 chamados, e por deslizamentos de barreira ou talude que chegaram a 19, entre outras.



Entre os chamados emergenciais, as equipes realizaram na manhã desta sexta-feira (1/4) a instalação de uma lona de 10 metros de altura por 12 de largura após ocorrência de deslizamento de terra no Morro da Formiga, na Tijuca. A ação foi feita para evitar o encharcamento do solo e novos deslizamentos, principalmente em caso de chuvas fortes na área.



“Na noite de quinta-feira, as sirenes do sistema de alerta foram acionadas em 36 comunidades das zonas Sul, Norte e Oeste. Ao todo, 71 sirenes foram tocadas entre 22h15 e 0h nas localidades que ultrapassaram o limite de 40 milímetros em uma hora determinado pelo protocolo de acionamento do alarme sonoro. Todas as sirenes já foram desligadas”, diz a nota do órgão.



Ainda de acordo com a Defesa Civil, em algumas localidades, o volume de chuva ultrapassou os 100 milímetros, foram elas: Formiga (Tijuca) – 138 mm, Rocinha – 126,6 mm, Macacos (Vila Isabel) – 118 mm, Andaraí – 110 mm e Chácara do Céu (Vidigal) – 102 mm. Equipes estiveram em contato com as lideranças comunitárias identificando ocorrências emergenciais.



Sirenes acionadas nas comunidades

Na noite de quinta-feira, as sirenes do sistema de alerta foram acionadas em 36 comunidades das zonas Sul, Norte e Oeste. Ao todo, 71 sirenes foram tocadas entre 22h15 e 0h nas localidades que ultrapassaram o limite de 40 milímetros em uma hora determinado pelo protocolo de acionamento do alarme sonoro. Todas as sirenes já foram desligadas.



Sirenes que foram acionadas nas seguintes comunidades: Andaraí, Arrelia, Babilônia, Cabritos, Cantagalo, Catumbi, Chapéu Mangueira, Chácara do Céu, Escondidinho, Formiga, Ladeira dos, Tabajaras, Macacos, Mangueira, Parque Candelária, Parque Vila Isabel, Pavão-Pavãozinho, Prazeres, Santos Rodrigues, Azevedo Lima, São João, Sapê Tuiuti, Telégrafos, Unidos de Santa Tereza, Vila Elza, Vila Pereira da Silva, Jamelão, Alemão, Joaquim de Queiroz, Morro da Fé, Rocinha, Rua Frey Gaspar, Sítio Pai João, Salgueiro, Borel e Vidigal.



Como alerta à população, a Defesa Civil, afirma que enviou três avisos por SMS para os mais de 600 mil celulares cadastrados no serviço: “Primeiro às 3h02, por causa de núcleos de chuva moderada a forte que se deslocaram pelo oceano durante a madrugada; o segundo às 12h25 e o terceiro às 20h22 reforçando o aviso de chuva moderada a forte para a cidade. Além disso, às 20h30 foi emitido um aviso de chuva forte em todas as sirenes instaladas em 103 comunidades para alertar moradores de áreas de risco".



Em caso de emergências, a Defesa Civil pode ser acionada por meio do telefone 199 ou via Central 1746 da Prefeitura do Rio