Câmera de segurança flagra ação de criminoso na entrada de embarque do Aeroporto do Galeão - Reprodução/ Polícia Civil

Publicado 01/04/2022 17:34

Rio - Policiais da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio (DAIRJ) prenderam em flagrante, na quinta-feira (31), dois criminosos que roubaram uma mochila com R$ 400 mil em joias no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Nas imagens das câmeras de segurança do local, é possível ver que a vítima foi abordada na entrada de embarque, quando descia de um táxi.

De acordo com a Polícia Civil, após o crime, ocorrido no mesmo dia da prisão, os agentes identificaram um dos autores do roubo. Já durante a noite, com o apoio da 108ª DP (Três Rios) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais localizaram e prenderam os dois homens no município de Três Rios, na Região Centro-Sul.

Os policiais também apreenderam uma motocicleta e um carro utilizados no roubo, mas as joias ainda não foram localizadas. Os autores foram autuados por roubo duplamente qualificado e associação criminosa.

Segundo as investigações, conduzidas pelo delegado Mário Andrade, a dupla tem diversas anotações criminais no estado de Minas Gerais por roubo qualificado, receptação e homicídio. De acordo com a delegacia, os dois criminosos são integrantes de uma quadrilha especializada neste tipo de ação.

As investigações continuam para prender outros envolvidos, já identificados. Os nomes dos procurados não foram divulgados.