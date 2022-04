Polícia procurar por criminoso que assassinou taxista em Madureira - Portal dos Procurados / Divulgação

Publicado 01/04/2022 21:56

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira (1), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à prisão de Carlos Alberto Marinho de Almeida, o "Camundongo", de 33 anos. De acordo com a polícia, ele atirou e matou o taxista Herivelton Figueiredo da Silva , 47 anos, no dia 23 de fevereiro deste ano.

O crime aconteceu na Rua Carolina Machado, em frente à estação ferroviária de Madureira, Zona Norte do Rio. Durante as investigações, os agentes descobriram que a vítima não concordava com o pagamento semanal no valor de R$ 70 por cada um dos 15 motoristas que atuavam no mesmo ponto de táxi que ele.

Carlos, ao saber que a vítima estava convencendo seus colegas a não repassarem mais a quantia cobrada por ele, foi até o local em que Herivelton estava parado e efetuou diversos disparos contra ele, que morreu na hora.

A Polícia Civil afirmou ainda que foram realizadas diversas diligências em busca de Carlos, mas que até o momento, o bandido não foi localizado. Ele é considerado foragido da Justiça.