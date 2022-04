Traficante agia no Jacaré, na Zona Norte do Rio, e São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 01/04/2022 21:44

Rio - Acusado de tráfico de drogas e porte ilegal, o foragido da Justiça Daniel Pereira Barbosa, conhecido como Apelido, de 31 anos, foi preso nesta sexta-feira (1º). Ele agia no tráfico de drogas no Jardim Metrópole, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense e também no Jacaré, Zona Norte do Rio.

Barbosa foi preso por policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise(SAI), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), por meio de dados de inteligência, além da ajuda do WhatsApp dos Procurados (98849-6099).De acordo com os policiais, o traficante estava sendo monitorado pela SIA/ CPP.

Os PMs receberam a informação da possível localização de Barbosa e montaram uma operação de inteligência. O traficante foi preso enquanto lanchava na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio. Contra o acusado, havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais, pelo crime de tráfico de drogas.

Com várias passagens pelo Sistema Penitenciário entre os anos de 2010 e 2018, ele tem anotações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito. Barbosa é condenado a cinco anos em regime fechado.