Garis na frente da Prefeitura do RioRafael Daguerre / Twitter

Rio - Apesar do sindicato que representa os garis te fotogaleria r determinado uma suspensão temporária da greve devido à forte chuva que cai no Rio desde a noite desta quinta-feira (31), algumas dezenas de trabalhadores fizeram hoje, pelo quinto dia seguido, um protesto pelas ruas da cidade.

Na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, por exemplo, era possível ver faixas com dizeres como:"0,3% no ticket é piada", se referindo ao reajuste no cartão alimentação. Também havia frases contra o prefeito: "Todo apoio à greve dos garis. Contra a repressão de Paes e da Comlurb".

Roberta Martins, gari já 16 anos, integrante do Círculo Laranja, ressalta que a proposta oferece apenas 3% do tíquete alimentação quando a categoria já está há três anos sem reajuste salarial: "Nós tivemos que ouvir da Comlurb que não existe motivos relevantes para troca de licitação do plano de saúde, quando na verdade, há uma insatisfação de 100% dos trabalhadores contra esse plano. Nós estamos reivindicando é dignidade, estamos lutando pela vida. Nós estamos lutando por valorização e melhores condições de trabalho".

Ela garante ainda que a intenção dos trabalhadores não é causar transtornos. "Sabemos que somos essências para cidade. Eu peço que a população esteja apoiando a nossa luta".

Lixo na cidade



Com a paralisação dos garis, que começou na segunda-feira (28) , a cidade sofreu com a quantidade de lixo espalhados pelas ruas. Com a paralisação dos garis, a cidade sofreu com a quantidade de lixo espalhados pelas ruas. A Comlurb disse que segue um plano de contingência para evitar prejuízos à população, com otimização de roteiros de coleta e a contratação de mão de obra temporária. A preocupação com a limpeza urbana cresceu com a previsão de chuva forte.

O acúmulo de sujeira pode entupir bueiros atrapalhando o escoamento da água. Há registro de lixos pelas ruas na Tijuca, Copacabana, Centro, Pilares, Cachambi, Jardim Botânico, Abolição, Campo Grande, Madureira, Campinho e Padre Miguel nesta última quinta-feira (31).