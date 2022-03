Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras. - Divulgação/Gilson Jr.

Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 23/03/2022 20:52

Rio - Com a possibilidade de greve dos trabalhadores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), a companhia já prepara um plano de contingência para que a população da cidade não seja prejudicada. As informações são de que a greve dos garis possa ocorrer a partir da primeira hora da segunda-feira (28). O órgão esclareceu ainda que vai tomar as medidas jurídicas cabíveis.

Por meio de nota, a Comlurb informou que foi surpreendida por notícias na imprensa e nas redes sociais, no início da noite desta quarta-feira (23), com o anúncio de uma greve dos garis, uma vez que as negociações de um Acordo Coletivo estavam em curso, inclusive com avanços. "A Comlurb informa que estava em negociações de acordo coletivo com o Sindicato e que recebeu a pauta de reivindicações da categoria, com 90 cláusulas. A pauta, conforme enviada, causaria um impacto de cerca de R$1 bilhão anual no orçamento da Comlurb", informou a companhia.

De acordo com a Comlurb, no dia 9 de março, houve uma reunião na sede do órgão com a presença do presidente, da diretoria da Companhia, Sindicato e representantes da Comissão de Trabalhadores para que fossem apresentados os principais anseios da categoria, com base na pauta enviada. “A Comlurb enviou uma proposta em seguida, no dia 17/03, a partir de uma avaliação multidisciplinar de cada pedido, que envolve cálculos, projeções, repercussões legais e administrativas, além da análise da viabilidade operacional e orçamentária”.

Conforme a empresa, a proposta foi recusada pela categoria. Houve uma nova reunião na sede da Comlurb para mais uma vez discutir os termos da pauta: "A Comlurb elaborou uma nova proposta, propondo avanços no índice, atendendo inclusive antigas reivindicações da categoria de enquadramento de algumas funções no Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) e a insalubridade dos Agentes de Preparo de Alimentos, APAs, oque beneficiaria quase 4 mil empregados".

A proposta foi entregue nesta quarta (23) elevada para discussão em assembleia dos trabalhadores nesta tarde. "A categoria, porém, optou pela paralisação dos serviços a partir da primeira hora de segunda, dia 28. A Comlurb lamenta, considera uma atitude precipitada, e espera que funcionários cumpram o seu horário de trabalho normalmente", informou o órgão por meio de nota.

Os trabalhadores da Comlurb fizera uma manifestação, na tarde desta quarta-feira, na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, no sentido Zona Oeste da via. Eles também estiveram reunidos em assembleia por causa da decisão do prefeito Eduardo Paes de conceder 4% de aumento no salário dos trabalhadores da categoria. No protesto, os funcionários da Comlurb cobravam pela melhoria da oferta de reajuste salarial por parte da companhia. Nas redes sociais, muitos dos trabalhadores pedem por greve.