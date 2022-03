Eduardo da Silva Tomaz, vulgo "GB " ou "Bigula", de 31 anos, foi preso com armas e drogas. - Foto: Divulgaçã / Disque Denúncia RJ

Publicado 23/03/2022 19:40

Rio - Policiais Militares do 7º BPM de São Gonçalo prenderam, na manhã desta quarta-feira (23), Eduardo da Silva Tomaz, vulgo “GB “ ou “Bigula”, de 31 anos. Foragido da justiça desde dezembro de 2017, após concessão do benefício da visita periódica ao lar, saindo da Penitenciária Moniz Sodré, não retornou mais à unidade prisional. Ele foi capturado a partir de informações passadas pelo Disque Denúncia,

De acordo com a PM, para chegar até o endereço onde a denúncia dizia que o foragido se encontrava, foi necessário que peradores de retroescavadeira e caminhão auxiliassem os agentes do Grupamento de Ações Táticas - GAT 1°Cia, que cumpriam a ordem de serviço de apreensão, na retirada de barricadas da Rua Sampaio Vidal, no acesso à comunidade do Girassol, no bairro do Colubandê, Zona Sul de São Gonçalo.

Houve troca de tiros, o criminoso “GB” foi localizado na Rua Sampaio Vidal, acesso a comunidade do Girassol, ferido no confronto com a polícia, foi levado ao Hospital Eduardo Alberto Torres.

Segundo a polícia, “GB” tem passagem pelo sistema prisional entre anos de 2010 e 2017. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaboraí, pelo crime de homicídio qualificado. Ele ainda possui pelo sistema de anotações criminais uma ocorrência por homicídio e três anotações por tráfico de drogas.

Foram apreendidas com ele um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, 154 pinos de cocaína (195 gramas) e um radiotransmissor.

Todas as ocorrências foram encaminhadas para a delegacia.