Blindado utilizado pela UPP foi flagrado circulando pelas ruas da comunidade - Reprodução de vídeo

Publicado 23/03/2022 18:23

Rio - Dois PMs foram baleados durante troca de tiros no Morro do Escondidinho, em Santa Teresa, Região Central do Rio, na tarde desta quarta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento nas imediações da comunidade, quando foram atacados a tiros. Os dois tiveram ferimentos leves e foram atendidos no local.

Os policiais lotados na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres/Escondidinho foram alvos de dois ataques a tiros quando patrulhavam o Morro do Escondidinho. Os disparos teriam partido de criminosos na Favela do Fogueteiro. Um PM foi atingido no interior da comunidade. A equipe não reagiu e se retirou da localidade.

Quando desciam da comunidade, na Rua Almirante Alexandrino, a viatura foi alvo de outros disparos feitos por traficante que estavam no alto da favela. Nesse novo ataque, o segundo PM acabou atingido. Com ferimentos leves, ambos foram atendidos no local e liberados.

A Polícia Militar registrou ainda outros tiroteio na comunidade dos Prazeres, na localidade Doce Mel, onde PMs foram alvo de traficantes e reagiram ao ataque. Um criminoso que atacava os policiais conseguiu fugir do local, mas, na fuga, deixou uma pistola e um radiocomunicador que foram apreendidos pela equipe. A Rua Barão de Petrópolis, altura do Rio Comprido, chegou a ser bloqueada por causa do confronto.