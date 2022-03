Arielle deixou um filho de quatro anos - Reprodução

Publicado 23/03/2022 17:18

Rio - O adolescente de 15 anos acusado de assassinar a jovem Arielle Evangelista , de 21 anos, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, saiu do coma na segunda-feira (21), duas semanas após o crime. Ele estava internado desde o último dia 7, no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HSGV), na Penha, quando assassinou sua companheira e, em seguida, tentou tirar a própria vida.

Segundo a direção do Getúlio Vargas, o jovem está com quadro de saúde estável. O menor está internado sob custódia da polícia. Elisângela Evangelista, mãe de Arielle, foi quem recebeu a informação, por meio de uma amiga da família, de que o acusado teria despertado do coma. Responsável pelo neto, ela afirma que só deseja que a justiça seja feita.



“Infelizmente ele [o assassino] é menor de idade e se for preso, fica pouco tempo e ainda sai com a ficha limpa, então prefiro que a justiça de Deus”, afirma. Ela ainda conta que a perda da filha a deixou com muitos traumas. “Estou tentando sobreviver com essa dor imensa que carrego dentro de mim, sei que nunca mais me sentirei completa. Onde eu estiver, estará faltando uma parte de mim. No momento, me sinto mutilada”, desabafa.

Em uma publicação nas redes sociais, Ana Beatriz Tavares, mãe do adolescente, lamenta pela atitude do filho. "Sei que o que ele fez é muito grave e não tem perdão, mas é meu filho. Ele vai pagar pelos erros dele", comentou.

Elisangela garante que não quer o mal do responsável pela morte da sua filha, mas espera que ele responda pelo que fez. “Sempre falei para todos que eu não desejava e nem desejo a morte dele, mesmo com a barbaridade que ele fez com minha filha. Que seja feita na vida dele o que for da vontade de Deus. Não consigo desejar o mal, não tenho isso no coração, maldade se não trata com maldade”, afirma.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a morte de Arielle e diligências estão sendo realizadas para esclarecer todos os fatos.