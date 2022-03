Passista Larissa Reis, de 24 anos, é alvo de comentário de cunho racista nas redes sociais - Divulgação

Passista Larissa Reis, de 24 anos, é alvo de comentário de cunho racista nas redes sociaisDivulgação

Publicado 23/03/2022 17:03

Rio - O homem suspeito de cometer racismo contra a rainha dos passistas do Acadêmicos Salgueiro, Larissa Reis, de 24 anos, identificado como Joubert Moreno, foi indiciado por injúria qualificada por preconceito racial. Ele prestou depoimento na Delegacia de Combate a Crimes Racias e Delitos de Intolerância (Decradi) nesta quarta-feira (22). O inquérito foi concluído e agora segue para o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).O criminoso fez comentários de cunho racista em uma publicação de uma página de Carnaval, onde Larissa aparece sambando durante o ensaio técnico do Acadêmicos do Cubango, no último sábado (19).Morador de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, Joubert teria escrito: "A mulher das cavernas. Esse povo perde a mão na quantidade de cabelo. É muito feio. Capitão caverna". Após ser chamado de racista por outros seguidores da página, ele rebate, dizendo se considerar mestiço e rebate os comentários: "Meu lugar de fala será sempre onde eu quiser. Aquela peruca é exagerada, na minha opinião, e não valoriza a beleza daquela mulher. Se alguém considera isso racismo, eu fico até com pena dessas pessoas".Depois de ficar a par do ocorrido, a rainha dos passistas do Acadêmicos do Salgueiro registrou um boletim de ocorrência da Decradi, nesta terça-feira (22). Em suas redes sociais, Larissa fez uma publicação sobre o ocorrido. "Esse caso não me fez duvidar nem um pouco dos meus atributos, até porque o r4c1sm0 não é um problema meu e sim da branquitude! Eu sou muito bem resolvida com o cabelo que eu gosto de usar, com a minha pele e os meus traços! O problema não está em mim."