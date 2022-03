A gerente de recursos humanos Rafaela Bachmeyer Patricio foi encontrada morta dentro de casa - Reprodução

A gerente de recursos humanos Rafaela Bachmeyer Patricio foi encontrada morta dentro de casaReprodução

Publicado 23/03/2022 16:20

Rio - A gerente de recursos humanos Rafaela Bachmeyer Patricio, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de casa na Rua Laudelino Nogueira, em Inhaúma, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (22). O corpo da mulher estava no chão da sala com marcas de facadas e um corte no pescoço. Rafaela será enterrada na tarde desta quarta-feira (23) no Cemitério da Penitência, no Caju.

De acordo com parentes da vítima, a suspeita é que o companheiro dela seja o autor do crime. Ele sumiu depois da morte da gerente de recursos humanos. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. Amigos da vítima foram ouvidos e os agentes estão em diligências para esclarecer a motivação do assassinato.



Pelas redes sociais amigos da vítima lamentam a morte de Rafaela e pedem por Justiça. "Você se foi minha amiga, mas sempre estará em nossos corações. Sua alegria vai sempre estar presente junto às nossas lembranças. Que a justiça dos homens seja feita, pois a de Deus essa é inquestionável, e sempre vem, mais cedo ou mais tarde. Foi um prazer estar com você durante esse tempo. Que Deus fortaleça a todos que hoje choram sua partida tão estúpida e brutal ocasionada pela maldade e ignorância do coração humano. Te amo", escreveu uma amiga.

Rafaela é descrita pelos amigos como uma pessoa alegre, batalhadora e amiga. "Meu Deus! Acordar com uma notícia tão triste não é nada fácil! Meu coração quase parou, dá pra acreditar que uma pessoa tão jovem, tão doce se foi dessa forma tão brutal! Que Deus conforte e fortaleça o coração de toda a família e amigos, mas principalmente das crianças, só consigo pensar neles... Meu Senhor! Misericórdia!”, comentou outra amiga em rede social.



O homem apontado pela família como suspeito apagou de uma rede social a sua foto. Na página, ele diz ser noivo de Rafaela. No perfil dele, está escrito a frase "Nunca é tarde para fazer o que ainda movimenta os seus sonhos". Já no perfil de Rafaela, está escrito: "Errar, superar, aprender e sempre recomeçar". Ela deixou três filhos, de 23, 13 e 12 anos. Em seu perfil, ela ressaltou que seria avó de um menino: "Avó #nossogael".