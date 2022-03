Jovem tenta denunciar agressão e recebe spray de pimenta em delegacia - Foto: Reprodução / Twitter

Publicado 23/03/2022 22:53

Rio - Um homem de 22 anos denunciou, nesta quarta-feira, que uma servidora da Polícia Civil jogou spray de pimenta no rosto dele no Centro do Rio. Nas redes sociais, Victor Guedes relatou que foi até três delegacias para registrar queixa de ter sido agredido por homofobia. Em um vídeo gravado na entrada da 5ª DP (Mem de Sá), é possível ver uma mulher abrindo a porta da delegacia e usando o spray contra Victor, que se afasta do local.

"Eu estava na fila do banheiro conversando com duas pessoas desconhecidas quando observei dois caras me encarando com uma cara horrível, ignorei. De repente, ele me arrastou para a calçada do bar e me golpeou com diversos chutes no rosto, na cabeça e no meu tórax. Todos viram o que aconteceu e ninguém me ajudou. Eu perguntava o nome da rua e do bar e ninguém me respondia absolutamente nada", relatou.

Depois de deixar a Pedra do Sal, na madrugada desta quarta, Victor tentou ir até uma delegacia para registrar o ocorrido. "A pior parte de tudo foi o fato de eu ter ido a três delegacias, duas no centro e uma em Copacabana. Não recebi atendimento em nenhuma delas, em todas as delegacias diziam que não podiam fazer nada por mim", lembrou.



A POLICIAL DA SEGUNDA DELEGACIA VIU O MEU DESESPERO ENQUANTO EU CHORAVA DESESPERADAMENTE E PEDIA SOCORRO; ELA SIMPLESMENTE JOGOU GÁS DE PIMENTA NO MEU ROSTO PARA EU SAIR DALI. EU TENHO O VÍDEO pic.twitter.com/FzNtgX2Xww — venice bitch (@victorguedex) March 23, 2022 Ao G1, a Polícia Civil afirmou que uma sindicância foi aberta para apurar as denúncias de Victor. Sobre a servidora ter usado o sprey de pimenta contra o jovem, a assessoria da corporação defendeu que ele "chegou totalmente fora de suas faculdades mentais, gritando, esmurrando mesas e paredes e ofendendo os funcionários, acabou sendo expulso inclusive com a necessidade de trancar a porta para que o mesmo não invadisse a unidade".

Confira a nota completa da Polícia Civil:

"Victor Guedes procurou duas delegacias demonstrando estar, segundo apurado nas unidades, bêbado e descontrolado, e foi orientado a voltar no dia seguinte para registrar ocorrência sóbrio. Já na 5ª DP, onde segundo informações de policiais do plantão, chegou totalmente fora de suas faculdades mentais, gritando, esmurrando mesas e paredes e ofendendo os funcionários, acabou sendo expulso inclusive com a necessidade de trancar a porta para que o mesmo não invadisse a unidade. Com isso, segundo a inspetora que aparece no vídeo, o rapaz começou a esmurrar a porta de vidro e a policial optou por utilizar um spray de pimenta para preservar o patrimônio público. Uma sindicância foi aberta pela Corregedoria para apurar as circunstâncias e esclarecer os fatos".