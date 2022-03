Autarquia de Serviços de Obras de Maricá — SOMAR — assina contrato para o seu primeiro concurso público - Divulgação

Autarquia de Serviços de Obras de Maricá — SOMAR — assina contrato para o seu primeiro concurso públicoDivulgação

Publicado 24/03/2022 06:00

Com a presença do presidente Renato Machado e de todos os diretores da autarquia, foi firmado, na terça-feira, o contrato com a banca que irá lidar com todas as etapas do processo seletivo para a realização do primeiro concurso público da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (SOMAR). Estiveram presentes Ludmila Fratucci, representando a reitoria da Universidade UNIFIL Londrina/Paraná, a procuradora da UNIFIL, Andréa Vilela, e a coordenadora dos Concursos da Universidade, Gislaine Araújo. Foi um importante marco para a geração de empregos na cidade na gestão do prefeito Fabiano Horta.

Ao todo, serão 101 vagas para diferentes áreas. Confira a descrição delas, com as remunerações:

01 vaga para Engenheiro Mecânico (R$ 5.358,25), 07 vagas para Engenheiro Civil (R$ 5.358,35), 02 vagas para Engenheiro Eletricista (R$ 4.410,51), 01 vaga para Engenheiro de Segurança do Trabalho (R$ 4.410,51), 01 vaga para Engenheiro Agrônomo (R$ 4.410,51), 01 vaga para Engenheiro de Produção (R$ 3.869,83), 07 vagas para Arquiteto (R$ 3.869,83), 02 vagas para Analista Ambiental-Biólogo (R$ 3.600,00), 02 vagas para Analista Ambiental – Engenheiro Ambiental (R$ 4.410,51), 02 vagas para Analista Ambiental – Engenheiro Florestal (R$ 4.410,51), 02 vagas para Analista Ambiental – Geólogo (R$ 4.410,51), 02 vagas para Analista Ambiental – Gestor Ambiental (R$ 4.410,51), 10 vagas para Técnico em Edificações (R$ 2.223,79), 02 vagas para Técnico em Segurança no Trabalho (R$ 2.223,79), 02 vagas para Técnico em Contabilidade (R$ 2.223,79), 08 vagas para Topógrafo (R$ 2.795,91), 24 vagas para Auxiliar de Topógrafo (R$ 1.577,94), 03 vagas para Administrador (R$ 3.772,88), 01 vaga para Contador (R$ 3.450,00), 04 vagas para Analista Administrativo (R$ 2.600,00), 02 vagas para Analista de Recursos Humanos (R$ 2.600,00), 02 vagas para Auditor (Ênfase em Controle Interno) (R$ 2.600,00), 01 vaga para Analista de Controle Interno (R$ 2.600,00), 12 vagas para Técnico Administrativo (R$ 1.735,17).

O edital, que está em preparação, deverá ser lançado ainda no primeiro quadrimestre deste ano para níveis médio e superior, a taxa de inscrição varia de R$ 70,00 até R$ 110,00. Diante de uma crise na geração de empregos que têm afetado diversas famílias brasileiras, o município de Maricá se sobressai gerando oportunidades de trabalho com mão de obra qualificada que irá alavancar ainda mais o desenvolvimento da cidade.