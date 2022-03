Dois foragidos da justiça, no Rio, foram presos nesta quarta-feira (23) pela Polícia Civil. Ambos foram capturados em áreas reconhecidamente dominadas pelo tráfico e milícia, segundo a Civil - Foto: Divulgação / Disque Denúncia RJ

Dois foragidos da justiça, no Rio, foram presos nesta quarta-feira (23) pela Polícia Civil. Ambos foram capturados em áreas reconhecidamente dominadas pelo tráfico e milícia, segundo a CivilFoto: Divulgação / Disque Denúncia RJ

Publicado 23/03/2022 20:59

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) prenderam, nesta quarta-feira (23), Fábio Couto Antunes, de 43 anos, foragido pelo crime de tentativa de homicídio, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. O criminoso estava na comunidade do Morro da Chacrinha, com milicianos ligados ao preso Edmilson Gomes Menezes, o "Macaquinho", que cobram, além de comerciantes, a quantia de R$ 50 de cada morador por uma suposta "taxa de segurança".



Em Nova Iguaçu, no bairro Jardim Alvorada, na Baixada Fluminense, foi preso Eduardo Teixeira Anchieta, de 34 anos, foragido pelo crime de roubo qualificado. Eduardo estava foragido desde 2014, quando fugiu da cadeia.



A polícia diz que a prisão aconteceu nos condomínios do Programa Minha Casa Minha Vida, do bairro onde o foragido foi encontrado, onde residem aproximadamente mil famílias, sendo o local dominado pela milícia comandada por Danilo Dias Lima, o "Tandera".

