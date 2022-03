Protesto de garis deu nó no trânsito - Reprodução

Publicado 23/03/2022 19:46 | Atualizado 23/03/2022 20:19

Rio- Garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) fazem uma manifestação, desde a tarde desta quarta-feira (23), na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, no sentido Zona Oeste da via. Eles estão reunidos em assembleia por causa da decisão do prefeito Eduardo Paes de conceder 4% de aumento no salário dos trabalhadores.

No protesto, os funcionários da Comlurb cobram pela melhoria da oferta de reajuste salarial por parte da companhia. A Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) acompanham o ato. Até o momento, não houve confusão.

O Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do Município do Rio (Siemaco-RJ) esteve reunido nesta segunda-feira (21) com a direção da Comlurb. Depois do encontro, foi marcada uma assembleia nesta quarta-feira no Guadalupe Country Clube, que ainda está ocorrendo no momento. Nas redes sociais, muitos dos trabalhadores pedem por greve. Procurada para comentar o problema, a Comlurb ainda não se manifestou.