MC Kevin morreu ao cair da sacada de um hotel - Reprodução

Publicado 23/03/2022 19:39

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decidiu devolver o processo que investiga a morte do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A decisão foi tomada após a advogada que representa o funkeiro ter pedido para se tornar assistente da acusação. O músico morreu após cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em maio de 2021.

"Como houve essa solicitação da advogada, ela devolveu para o Ministério Público avaliar se há interesse em ouvir as testemunhas e fazer as diligências, reconstituição do fato como solicitado. Para que seja admitida a assistente de acusação, é necessário que o processo se constitua", explicou o TJ.

Mãe de Kevin, Valquíria Nascimento disse ao Metrópoles que acredita que a investigação foi prejudicada por causa de preconceito contra o filho. "As pessoas pensam 'é funkeiro, é drogado', mas droga tem em todo lugar, em todo ritmo, tem no mundo", afirmou Valquíria, que defende a reconconstituição dos momentos antes do acidente do filho.

Ao portal de notícias, a advogada Patrícia Feitosa defendeu que a reconstituição dos momentos antes do acidente do funkeiro seja essencial para o caso. "A reprodução simulada é importante para bater os depoimentos que são muito conflitantes, principalmente, do Jonathan e do MC VK. Tanto que Jonathan afirma que tinha uma segunda garota de programa no local, a Nicole, e ela nunca esteve nos autos", pontuou a advogada.



A conclusão da Polícia Civil confirma o que já havia sido apresentado pela perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli(ICCE). Segundo o laudo do instituto, o cantor teve uma queda acidental da varanda da suíte 502, sem indícios de que antes disso ele tivesse brigado, ou se envolvido em ações violentas e crimes.

MC Kevin morreu no dia 16 de maio de 2021 após cair do 5º andar de um hotel em que estava hospedado com a esposa Deolane Bezerra e amigos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O funkeiro de São Paulo estava no Rio para uma série de shows. No dia da morte, ele havia ido à praia e convidado uma mulher para manter relações sexuais com ele e com amigo. O grupo consumiu bebidas e drogas. Segundo depoimentos, Kevin teria tentado fugir do quarto, pensando que a companheira poderia flagrá-lo com Bianca, mas caiu próximo à piscina do hotel.