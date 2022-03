Arma é similar às utilizadas nos conflitos recentes na Ucrânia e na Síria - Reprodução

Publicado 23/03/2022 18:20

Rio - A Polícia Civil apreendeu, durante uma operação na comunidade do Mandela, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (23), um artefato antitanque. A arma leve anticarro (ALAC), que usa a plataforma do AT-4, é similar às utilizadas nos conflitos recentes na Ucrânia e na Síria. A ação, que faz parte do programa Cidade Integrada, foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), além da 28ª DP (Praça Seca) e da 33ª DP (Realengo).



De fabricação nacional, o artefato tem as características de um canhão de 84 milímetros de operação individual, com alcance efetivo de 300 metros e capacidade de perfuração variando de 250 a 900 milímetros, dependendo da ogiva usada. "É o tipo de material bélico adquirido para ataques aos veículos blindados das forças de segurança", explicou o delegado titular da DRE, Marcus Amim.



Na operação, os agentes também prenderam o criminoso Silvano Rodrigues da Silva, condenado por roubo de carga. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 3ª Vara Federal. Conhecido como "Gordinho", ele tem 19 anotações pelo crime e outras duas pelo uso de documento falso. Segundo a Polícia Civil, ele é especialista no roubo de caminhões dos Correios.

Além do canhão, foram apreendidos 47 tabletes de maconha, frascos de cheirinho da loló e galões com princípio ativo altamente inflamável usado na fabricação da droga, armazenados em ambiente confinado, em área residencial e na proximidade de duas igrejas.