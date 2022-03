Jovem está internada no Hospital Regional Docente de Trujillo, no Peru - Divulgação/Disque Denúncia

Jovem está internada no Hospital Regional Docente de Trujillo, no PeruDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 23/03/2022 20:47 | Atualizado 23/03/2022 20:49

Rio - Uma jovem que estava desaparecida há quase dois anos foi encontrada, na noite desta terça-feira (22), internada no Hospital Regional Docente de Trujillo, no Peru. Maria Carolina de Carvalho Lima Souza, de 24 anos, é moradora de Santíssimo, na Zona Oeste do Rio, e desapareceu em 1ª de agosto de 2020, após sair de casa, sem dizer para onde ia.



À época, o Programa de Pessoas Desaparecidas do Disque Denúncia recebeu um pedido para publicar um cartaz sobre o desaparecimento de Maria Carolina. Ontem, informações do paradeiro da menina chegaram ao WhatsApp do programa. Após receberem foto e vídeo, familiares confirmaram se tratar da jovem. De acordo com cartaz, ela sofre de problemas psicológicos.



A Embaixada do Brasil em Lima, capital do Peru, está viabilizando o translado para que Maria Carolina volte ao país. Informações sobre o paradeiro de pessoas desaparecidas podem ser informadas ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177 ou 0300 253-1177 para o interior. O programa ainda recebe informações por mensagem pelo WhatsApp Desaparecidos em (21) 98849-6254.