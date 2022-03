Policial civil foi morto a tiros em Del Castilho - Foto: Reprodução

Publicado 23/03/2022 20:17

Rio - Um vídeo mostra o momento em que o policial civil Nilson de Souza Maia foi morto em Del Castilho, Zona Norte do Rio. O agente de segurança foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira, após ser baleado na Rua Miranda Vale . Até o momento, a principal linha de investigação da Polícia Civil é de latrocínio, roubo seguido de morte. A Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso.

Atenção! Imagens fortes

Vídeo mostra momento em que policial civil é morto em Del Castilho.



Nas imagens, é possível ver um carro preto fechando o carro do policial civil. Em seguida, três homens desceram do veículo, cercaram o carro em que o agente de segurança estava e disparando contra ele. Os criminosos vão embora assim que notam que atingiram Nilson, que ainda fica dentro do próprio veículo.



Ele foi sepultado na manhã desta quarta no Cemitério de Guaratiba, na Zona Oeste . Cerca de 80 pessoas estiveram no último adeus ao agente. No local, era possível ver pelo menos 12 veículos da polícia em homenagem ao colega de trabalho. Muito abalados, amigos e familiares não quiseram falar com a imprensa.



Nilson estava há 33 anos na instituição. Lotado na Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), ele era investigador e atuava na Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter ). A presidente do Sindicato de Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (Sindpol/RJ), Marcia Bezerra, lamentou a morte do policial e ressaltou sobre os riscos da profissão.

"Existem dois momentos em que o policial é colocado em risco quando está em exposição. Um deles é quando está trabalhando e o outro quando está no seu lazer, fazendo compras e em qualquer outra atividade e é identificado como policial pelo bandido, podendo ser homem ou mulher. Por isso, o sindicato se preocupa tanto em melhorar a qualidade de vida do policial em serviço, como uma melhor renumeração", avalia Marcia.