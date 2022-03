Delegacia de Homicídios realizou perícia no local do crime - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 22/03/2022 08:35 | Atualizado 22/03/2022 11:45

Rio - Um policial civil foi morto, após ser baleado na manhã desta terça-feira (22), na Rua Miranda Vale, no bairro Del Castilho, na Zona Norte do Rio. Informações preliminares da Polícia Civil dão conta de que Nilson de Souza Maia teria sido vítima de latrocínio. O agente estava no banco do motorista de um automóvel quando foi encontrado por policiais.