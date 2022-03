Representantes de empresas compareceram nesta terça-feira (22), ao Palácio da Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul, à terceira audiência pública a compra de câmeras de segurança a serem utilizadas nas viaturas das polícias do estado do Rio. - Foto: Divulgação / Governo do Rio

Representantes de empresas compareceram nesta terça-feira (22), ao Palácio da Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul, à terceira audiência pública a compra de câmeras de segurança a serem utilizadas nas viaturas das polícias do estado do Rio. Foto: Divulgação / Governo do Rio

Publicado 22/03/2022 22:16

Rio - O Governo do Estado do Rio realizou, nesta terça-feira (22), mais uma audiência pública para apresentar às empresas interessadas, as especificações de soluções de videomonitoramento embarcado que devem ser usadas dentro das viaturas, nas áreas de Segurança Pública e Defesa Civil do Estado do Rio.



De acordo com Palácio Guanabara, compareceram seis empresas interessadas em participar da licitação. Comandada por integrantes das equipes técnicas das secretarias da Casa Civil, de Governo, da Polícia Militar e do Gabinete de Segurança Institucional.



Segundo o governador Cláudio Castro, o “estado busca uma solução de equipamento com tecnologia que permita excelência e dar transparência às ações policiais de segurança e fiscalização. Já foi feita a contratação das câmeras portáteis nos uniformes, que foi a maior licitação do país para aquisição desse tipo de equipamento”.



A Casa Civil reforça que uma das especificações analisadas e exigidas pela equipe técnica é que as câmeras embarcadas precisam ter uma solução de tecnologia integrada e, além de mostrar a localização da viatura, deve mostrar também o ambiente interno do carro. Outra exigência é o acesso ao material gravado. Eles precisam estar disponíveis na nuvem em até oito horas. A solução também precisa gravar ininterruptamente a partir do início do serviço e da partida da viatura.



A pasta informa ainda que as empresas interessadas em fornecer as câmeras poderão apresentar seus questionamentos através de um QR-Code, apresentado durante a audiência pública.



Maiores informações sobre etapas de audiências, prazos e editais poderão ser conferidas no site oficial do governo do Rio.



Câmeras nos uniformes



No dia 13 de dezembro de 2021, o governo do Rio anunciou que vai adotar, a partir das festas de Réveillon, a utilização de câmeras nos uniformes dos agentes de segurança pública no estado, como Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.



A instalação do equipamento na farda das corporações de agentes de forças policiais no Rio acontece depois de outros estados do país já terem adotado o obtido sucesso com a ideia.



Conforme divulgado pelo Palácio Guanabara, Órgãos de controle, como Ministério Público e Defensoria Pública, poderão solicitar as imagens. Aproximadamente 21,5 mil câmeras foram alugadas pelo governo do Rio por 30 meses, renováveis pelo mesmo período. Com investimento de cerca de R$ 6 milhões mensais.