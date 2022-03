Marielle Franco e seu motorista, Anderson, foram assassinados em 2018 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Publicado 22/03/2022 20:43

Publicado 22/03/2022 20:43

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única nesta terça-feira (22), a concessão do Prêmio Marielle Franco a quatro mulheres com destaque na atuação pelos Direitos Humanos no estado.

De autoria da deputada Mônica Francisco (Psol), o projeto para as homenagens propostas será promulgado pelo presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), e publicado no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.

“O Prêmio para essas grandes mulheres é merecido pela militância negra e antirracista, em sintonia com o trabalho da companheira Marielle Franco", afirmou Mônica Francisco.

Conheça as homenageadas

Nanci Rosa: aposentada do serviço público federal, ativista do movimento social e de mulheres negras. Nanci trabalhou no departamento cultural do Renascença Grupo, onde formou muitos jovens e retomou diversas ações culturais do grupo. Valorizando a culinária afro, samba, cinema negro, realizou diversas ações com estudantes para pôr em prática a lei 10.639/2003, que obriga o ensino da história afrobrasileira e indígena nas escolas.

Regina Tchelly: empreendedora social e fundadora do projeto Favela Orgânica. Este projeto tem como sede a favela da Babilônia no Rio de Janeiro. Seu objetivo é ensinar e apresentar sabores e saberes através de ingredientes simples e acessíveis. Militante pela democratização da comida: contra a fome e o desperdício, e pelo direito à saúde e à comida de verdade, ensinando o aproveitamento integral dos alimentos. O projeto também ensina a plantar e cultivar alimentos

Ivanir Mendes dos Santos: moradora da ocupação Manuel Congo, no Centro do Rio de Janeiro. Em 2017 seu filho foi assassinado no Morro do Cantagalo por violência do Estado. Ano passado, em 2021, seu marido veio a falecer após um infarto causado pela dor da injustiça, como diz Ivanir. Hoje Ivanir compõe uma rede de mães que perderam seus filhos em violências do Estado e que buscam justiça. Em 2021, ela tornou-se doula em uma formação da Fiocruz e agora bravamente elabora sua dor enquanto trabalha pela vida. Ivanir é uma representante valente das muitas mães que perdem seus filhos por violência estatal.

Iraci Santos Mendes Ribeiro: moradora de Queimados, evangelista da Igreja Cristã Nova Vida do Belmonte. Conhecida como Dona Iraci, ela é educadora popular e trabalha com artesanato e moda. É oficineira ambiental de moda e trabalha também com pessoas em situação de rua. Dona Iraci faz parte também da Rede de Mulheres Metropolitana.