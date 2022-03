Equipes trabalham no resgate de pessoas soterradas em Petrópolis - Marco Pereira

Publicado 22/03/2022 19:30

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) instalou, nesta terça-feira (22), a Comissão Especial para Acompanhamento das Ações da Tragédia em Petrópolis, na Região Serrana. De acordo com a pasta, o objetivo é fiscalizar a conduta dos órgãos envolvidos na recuperação da cidade, que em fevereiro sofreu com as fortes chuvas que atingiram a região.

O deputado Rodrigo Amorim (PSL) vai presidir a comissão, a deputada Mônica Francisco (Psol) foi eleita vice-presidente, e o deputado Marcus Vinícius (PTB) será o relator. O grupo pretende atuar, ainda, na prevenção de novos desastres naturais.



"Precisamos correr contra o tempo. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas, mas precisamos agir para assegurar que todas as medidas sejam tomadas para dirimir os impactos desta tragédia sem precedentes. A Alerj, através desta comissão, vai acompanhar todos os passos e, mais do que fiscalizar, vamos contribuir com as ações pela reconstrução da cidade imperial", comentou Amorim.



Neste primeiro encontro, os deputados já aprovaram convites ao comitê criado pelo Governo do Estado; ao prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB); e aos membros da Câmara Municipal da cidade imperial. As Secretarias de Estado da Casa Civil, de Infraestrutura, de Desenvolvimento Econômico, assim como o Instituto do Meio Ambiente (Inea) e o Corpo de Bombeiros que também serão chamados.



A comissão deliberou ainda pelo chamamento às Secretarias Municipais de Habitação, de Assistência Social, e de Defesa Civil de Petrópolis. Também será solicitada a presença de representantes dos setores produtivos e da associação de moradores.