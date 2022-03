Operação do Corpo de Bombeiros em Petrópolis - Luis Alvarenga

Operação do Corpo de Bombeiros em PetrópolisLuis Alvarenga

Publicado 22/03/2022 18:57

DIA, na tarde desta terça-feira (22), que um corpo encontrado na segunda-feira (21), embaixo de escombros, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, é de Antônio Carlos dos Santos. Rio - A Polícia Civil informou ao, na tarde desta terça-feira (22), que um corpo encontrado na segunda-feira (21), embaixo de escombros, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, é de Antônio Carlos dos Santos. Ele estava desaparecido desde o dia 15 de fevereiro, quando uma forte chuva atingiu a cidade e deixou 233 mortos . Ainda segundo a instituição, a identificação só foi possível após um exame papiloscópico (coletado por digitais).

Em fevereiro, a cidade imperial viveu a maior tragédia de sua história após um forte temporal. O total de chuva em três horas chegou a 258,6 milímetros. Em 24 horas, foram 259,8 mm, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Uma equipe científica da Polícia Civil afirmou que as vítimas foram 138 mulheres, 95 homens (44 destas têm menos de 18 anos). Além disso, mais de 600 pessoas seguem desabrigadas.

No último domingo (20), a chuva voltou a castigar Petrópolis . A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros confirmaram, na noite desta terça-feira (22), cinco mortos e dois desaparecidos. As vítimas fatais foram identificadas como: Carmelo de Souza, Nelson Ricardo Ferreira da Costa, 59 anos, Jussara Berlarmino Souza, Heloisa Helena Caldeira da Costa, 86 anos e Mário Augusto Queiroz Carvalho. Este último foi localizado nesta tarde.

De acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, outras duas pessoas continuam desaparecidas pela região: Vanila de Jesus da Silva e Miriam Gonçalves do Valle. Os bombeiros monitoram 24 horas por dia as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas por celular, por meio do número 40199, para as regiões em caso de riscos de deslizamentos ou inundações.