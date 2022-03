A cidade de Petrópolis apresenta diferentes trechos com alagamentos nas vias - Reprodução

A cidade de Petrópolis apresenta diferentes trechos com alagamentos nas viasReprodução

Publicado 20/03/2022 17:01 | Atualizado 20/03/2022 18:47



Forte chuva atinge Petrópolis e deixa ruas alagadas.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/i5XRmJUFVW — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2022

De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, com 85 milímetros de chuva em menos de uma hora, a Defesa Civil realizou o acionamento do segundo toque de sirenes para mobilizar a população das áreas de risco. Rio-A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, voltou a ser atingida por temporais neste domingo (20). Em fevereiro, deslizamentos e enchentes deixaram 233 pessoas mortas. Nesta tarde, sirenes foram acionadas no município e ruas ficaram alagadas. Por causa dos alagamentos, vias do Centro foram interditadas.De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, com 85 milímetros de chuva em menos de uma hora, a Defesa Civil realizou o acionamento do segundo toque de sirenes para mobilizar a população das áreas de risco.

Forte chuva atinge Petrópolis e deixa ruas alagadas.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/Gykav9bCJU — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2022 “A recomendação é que a população se desloque para locais seguros. Os 19 pontos de apoio, estruturados por toda a cidade, são alternativa para quem precisar sair de casa”, informa a prefeitura. “A recomendação é que a população se desloque para locais seguros. Os 19 pontos de apoio, estruturados por toda a cidade, são alternativa para quem precisar sair de casa”, informa a prefeitura.

Forte chuva atinge Petrópolis e deixa ruas alagadas.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/hNx5yrH3Ir — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2022 A Rua Coronel Veiga já está com o tráfego bloqueado no trecho entre as Duas Pontes e Ponte Fones, em função de inundação por conta da forte chuva. Equipes da Defesa Civil estão no local.



Pelas redes sociais, moradores registraram enchentes. Alguns deles lamentam que as ruas estejam novamente alagadas: “Parece que está acontecendo de novo. A cidade encheu outra vez”, disse um morador enquanto filmava da sua janela. A Rua Coronel Veiga já está com o tráfego bloqueado no trecho entre as Duas Pontes e Ponte Fones, em função de inundação por conta da forte chuva. Equipes da Defesa Civil estão no local.Pelas redes sociais, moradores registraram enchentes. Alguns deles lamentam que as ruas estejam novamente alagadas: “Parece que está acontecendo de novo. A cidade encheu outra vez”, disse um morador enquanto filmava da sua janela.

Forte chuva atinge Petrópolis e deixa ruas alagadas.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/yC0uyn9D6o — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2022

Deslizamento sem vítimas

Até o momento, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou ter sido acionado para cinco ocorrências na cidade, entre elas, uma ameaça de deslizamento na Rua 24 de maio, sem vítimas, além de salvamento de pessoas ilhadas.



A previsão para a região é de que a chuva se prolongue ao longo desta noite. No entanto, há possibilidade de se estender até esta segunda-feira (21).

" O Governo do Estado está com as atenções voltadas para Petrópolis. Nossas equipes estão de prontidão para agir imediatamente a fim de minimizar os efeitos de mais essa forte chuva na cidade", afirmou o governador Cláudio Castro.

No início desta noite, com o registro de 208,2 milímetros de chuva em um intervalo de duas horas de trinta minutos, a Defesa Civil informou que continuava oferecendo suporte com sinalização de vias afetadas com inundações e alagamentos. "O volume de água nas vias começou a reduzir mas ainda há riscos em alguns acessos", informou o órgão.

Alerta por celular



A Defesa Civil Estadual informou que envia gratuitamente, por celular, alertas de risco de chuvas fortes, tempestades de raios, ventanias, deslizamentos e inundações. Para se cadastrar é preciso mandar um SMS com o número do CEP de interesse para 40199.