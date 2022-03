Chuva na Praça Saens Pena, na Tijuca. Foto do dia 19/10/2021 - Marcos Porto

Chuva na Praça Saens Pena, na Tijuca. Foto do dia 19/10/2021Marcos Porto

Publicado 20/03/2022 16:02 | Atualizado 20/03/2022 16:27

Rio - O município do Rio entrou em estágio de mobilização às 15h30 da tarde deste domingo. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), há previsão de chuva moderada a forte nas próximas três horas. No momento, núcleos atuam na Zona Oeste da cidade.

Entre às 16h e às 16h15, houve registro de chuva muito forte em Bangu e de moderada em outros pontos da cidade, como Grajaú e Tijuca, na Zona Norte, e Sepetiba e Santa Cruz, Zona Oeste. Ainda de acordo com o COR, há bolsões de água na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, na altura da Rua Engenheiro Adel.

Bolsões de água foram registrados na Rua da Feira, em Bangu, na Avenida de Santa Cruz, em Padre Miguel, e na Rua Almirante Milanêz, em Magalhães Bastos. Equipes da Prefeitura do Rio foram acionadas para os pontos de alagamento.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">TIJUCA | R. HADDOCK LOBO: atenção, motoristas! Cuidado ao trafegar na via, altura da r. Eng. Adel. Há bolsão d'água no local (foto). Equipes da Prefeitura acionadas.<a href="https://twitter.com/hashtag/zonanorte?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#zonanorte</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/chuvarj?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#chuvarj</a> <a href="https://t.co/ZEPHIkSpR5">pic.twitter.com/ZEPHIkSpR5</a></p>— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) <a href="https://twitter.com/OperacoesRio/status/1505624311905849349?ref_src=twsrc%5Etfw">March 20, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

*Matéria em atualização