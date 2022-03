Automóvel colidiu com o guarda-corpo da via e caiu no canal - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/03/2022 14:57 | Atualizado 20/03/2022 15:01

Rio - Um carro caiu no canal da Avenida Maracanã, no sentido radial Oeste, após colidir com o guarda-corpo da via, neste domingo (20). O acidente ocorreu na altura do número 1375, na Tijuca, na Zona Norte da cidade. A Comlurb e a Secretaria Municipal de Conservação (SECONSERVA) foram acionadas para realizar a retirada do automóvel e a limpeza das pistas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi enviada ao local, mas constatou que não houve feridos. A Comlurb e a SECONSERVA também foram convocadas para realizar a limpeza de partes do veículo que se espalharam pela pista durante a colisão com o guarda-corpo, que foi danificado e será reparado pela Prefeitura. O carro já foi retirado do canal.

A faixa da Avenida Maracanã está parcialmente interditada desde o início do processo de retirada do automóvel e limpeza do local, causando impacto no trânsito da via.