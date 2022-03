Rapper PL Quest postou foto de passageiros filmando grupo dentro de avião - Reprodução Instagram

Publicado 20/03/2022 11:10

Rio - Os rappers MC Bielzin, PL Quest e Oruam, foram obrigados a sair de um voo que saía do Rio para Vitória, no Espírito Santo, na manhã deste sábado, após se recusarem a usar máscaras de proteção. A confusão aconteceu durante o voo, então a aeronave, que já estava na rota para fora do estado, precisou voltar ao aeroporto Santos Dumont.



O grupo, mais alguns funcionários da gravadora Mainstreet Records, a qual eles fazem parte, foram retirados por agentes da Polícia Federal, acionados pela companhia aérea Latam. Um dos integrantes do grupo, Mc Chefin, usava a máscara e conseguiu embarcar no voo e chegar ao destino, onde o grupo faria uma apresentação.

Após confusão no primeiro voo, rappers fazem postagem dentro de aeronave usando máscaras de proteção Reprodução Instagram



Apesar de não ser mais obrigatório o uso de máscaras em espaços abertos e fechados no Rio, o item de segurança segue sendo obrigatório dentro de aeroportos e aeronaves, segundo determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Horas depois, o MC Bielzin e sua equipe embarcaram para Vitória em outro voo. Já no hotel, ele fez uma postagem nos seus stories dizendo que sua equipe foi alvo de preconceito.



"Chegamos. Tentaram atrasar nós, mas chegamos. A verdade é uma só e todo mundo tá ligado. Quem estava lá tá ligado. Tava geral de máscara. O bagulho foi preconceito. Eu estava de máscara. Se a gente estava errado, porque a Latam deu outra passagem para gente voltar para Vitória", compartilhou.



Em outra postagem, Bielzin negou que estivesse sem máscara durante a viagem. "Eu tava de máscara, rapaziada. O momento ali que eu tirei a máscara foi quando eu me levantei para descer. Eles nem me convidaram para descer, mas vários da minha equipe estavam descendo injustamente. Eu vi que eles estavam tranquilão. Colocar os menor para fora, mancada. Ai foi que eu pulei no miolo e disse: 'se minha equipe vai sair, eu vou também'", contou.



De acordo com a Latam, a aeronave precisou retornar ao aeroporto de origem em função do "comportamento indisciplinado" do grupo de passageiros que se recusaram a usar máscara. Diante disso, a companhia disse ter acionado a Polícia Federal para realizar o desembarque do grupo. Ainda segundo a Latam, o restante dos passageiros recebeu toda a assistência necessária e prosseguiu para Vitória na mesma aeronave que decolou às 10h28.



