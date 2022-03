Bope e PRF fazem operação no Complexo do Chapadão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Bope e PRF fazem operação no Complexo do ChapadãoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/03/2022 09:14 | Atualizado 20/03/2022 12:41

Rio - Pelo menos seis suspeitos foram mortos e outros quatro presos em operação feita pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio, desde a madrugada deste domingo. Segundo informações preliminares, a ação, que ainda acontece, tem como objetivo desarticular organização criminosa que atua na região e preparava um assalto a transportadora.



Durante a ação, um baile funk acontecia na comunidade. Os policiais do Bope entraram na região por volta das 4h20, com apoio da PRF. Uma troca de tiros ocorreu quando os policiais chegaram no local. Até o momento, seis suspeitos foram mortos na ação e outros quatro presos. Com eles, os agentes encontraram pelo menos quatro armas, apreenderam quatro motos, dois carros e farta quantidade de drogas.

As drogas apreendidas eram vendidas por traficantes durante o baile funk que acontecia no momento da ação policial. O material recolhido pelos policiais do Bope foi levado para a 39ª DP (Pavuna), onde a ação foi registrada. Os presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

De acordo com o porta-voz da PM, major Ivan Blaz, a ação visava prender criminosos de uma quadrilha que planejava assalto a uma transportadora que funciona na região do Complexo do Chapadão. "Os marginais ainda estavam no baile quando entraram em confronto com os agentes, houve a necessidade de intervenção policial", disse.

Uma #OperaçãoIntegrada, nesta madrugada, reúne equipes do #BOPE, #PF e #PRF no Complexo do Chapadão.@GovRJ @PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/VT2N3ovQ6H — @pmerj (@PMERJ) March 20, 2022



Segundo relatos de moradores nas redes sociais, um intenso tiroteio foi ouvido ainda na madrugada deste domingo. "Eu e minha amiga deitada no chão e o tiro comendo (...), vi a morte passar na minha frente, real", contou uma usuária do Twitter, que estava no baile funk.



"Que Deus proteja todos no chapadão… não é assim que se faz operação", criticou um morador da região no Twitter. Segundo relatos de moradores nas redes sociais, um intenso tiroteio foi ouvido ainda na madrugada deste domingo. "Eu e minha amiga deitada no chão e o tiro comendo (...), vi a morte passar na minha frente, real", contou uma usuária do Twitter, que estava no baile funk."Que Deus proteja todos no chapadão… não é assim que se faz operação", criticou um morador da região no Twitter.

O Chapadão é um complexo de favelas que ocupa área pertencente a cinco bairros da Zona Norte do Rio: Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque. A região é dominada pela facção Comando Vermelho e considerada uma das áreas mais violentas da cidade.



*Em atualização