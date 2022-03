Governador Claudio Castro - Fabio Costa/ Agência O DIA

Publicado 20/03/2022 20:35

Rio - O Governo do Rio inaugura, nesta segunda-feira, o Gabinete de Comando de Ações Policiais (G-COP), da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol). A coordenação de monitoramento e gestão estratégica de operações contra o crime serão feitas do novo gabinete. Lá, agentes da Polícia Civil vão acompanhar imagens transmitidas pelas equipes em terra e pelo helicóptero Águia.

O evento de inauguração terá a presença do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), do secretário de Polícia Civil, delegado Allan Turnowski, além dos subsecretários de Inteligência, delegado Fernando Albuquerque, de Gestão Administrativa, delegada Valéria Aragão, e de Planejamento e Integração Operacional, delegado Ronaldo Oliveira.

O G-COP também contará com a Central de Monitoramento de Redes Sociais, que irá analisar os assuntos sobre as operações policiais. O local, que fica no 13º andar da Sepol, também contará com espaço para um videowall, que fornecerá informações em tempo real, além de imagens e reportagens sobre as ações.

O novo ambiente poderá ser usado para apresentações e videoconferências, além de poder receber autoridades e instituições. Elas poderão acompanhar, debater e planejar as ações estratégicas da Polícai Civil. A iniciativa vai contribuir para o aperfeiçoamento da Segurança Pública do Rio de Janeiro e das condições de trabalho dos policiais civis.