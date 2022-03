Incêndio de grandes proporções atinge clínica da família em Realengo - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 20/03/2022 21:12 | Atualizado 20/03/2022 21:18

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste domingo, a Clínica da Família Armando Palhares Aguinaga, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Mililtares do Corpo de Bombeiros do 8º GBM (Campinho) foram acionados às 17h18 para a ocorrência. Não houve vítimas no incêndio.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que as chamas tomaram a unidade de saúde. Em um vídeo, é possível ouvir diversas explosões dentro da clínica e ver a grande quantidade de fumaça saindo pelo telhado do local. Nas rede sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou que há suspeitas de que um raio teria caído na unidade e causado um curto de eletricidade.

"Infelizmente, com essa chuva toda, parece que um raio caiu e e deu um curto-circuito. Ela, infelizmente, pegou fogo e os bombeiros fizeram o atendimento super rápido. Graças a Deus, não ficou ninguém ferido, mas é só para dizer para a população de Realengo que, a partir de amanhã [segunda-feira], a gente vai reconstruir essa clínica e colocar ela para funcionar", prometeu.

Em Realengo, além de ter sido um dos pontos c maior quantidade de chuva na cidade, a clínica da Família pegou fogo e foi destruída. Já estive no local essa noite e determinei sua reconstrução já a partir dessa semana. Peço atenção para as chuvas fortes nas próximos 48hs. pic.twitter.com/YNVFyYhwUL — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 20, 2022

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares conseguiram controlar as chamas às 20h29. A Clínica Armando Palhares Aguinaga, fica na Avenida Santa Cruz, 665. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que só havia uma funcionária no local quando o incêndio começou. "Em razão do incêndio, os funcionários da unidade e o atendimento pré-agendado serão transferidos para a Policlínica Manoel Guilherme da Silveira. Uma van será disponibilizada para transportar os pacientes", disse.