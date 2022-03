Geral - Festa judaica na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/03/2022 15:40 | Atualizado 20/03/2022 15:56

Rio- A Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, recebeu neste domingo (20) mais uma edição da FestRio, tradicional festa para os cariocas conhecerem mais sobre a cultura judaica. Organizada pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj), o evento contou com shows, apresentação de danças, comidas típicas, barracas de artesanato, debates e até divulgação de livro.

A última edição presencial foi em 2019.O presidente da Fierj, Alberto David Klein, lembrou que a FesRio ocorreu em um ambiente de congraçamento no retorno às festas de rua, logo depois de um período muito pesaroso de pandemia. Segundo ele, o evento contribuiu com esclarecimentos sobre o Holocausto, acentuando a mensagem de respeito à diversidade.