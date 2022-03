Geral - Movimentaçao na Praia de Ipanema, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

fotogaleria Rio - Apesar da previsão de chuva, as praias do Rio foram muito procuradas pelos cariocas na despedida do verão. Neste domingo, o primeiro do outono, a orla de Ipanema, na Zona Sul, recebeu banhistas e aqueles que foram aproveitar o calçadão para a prática de esportes. De acordo com o Sistema Alerta Rio, ainda há previsão de chuva moderada a forte para este domingo por conta de uma frente fria que chega ao município.

Com o início marcado às 12h33 deste domingo, o outono está previsto para terminar às 6h14 do dia 21 de junho, no Solstício de inverno. Neste primeiro dia da estação acontecerá o equinócio, quando o dia e a noite terão a duração de 12 horas. Este fenômeno acontece porque o Sol envia a mesma quantidade de luz aos hemisférios norte e sul do mundo.

No outono, ainda segundo o Alerta Rio, as médias de temperatura ficam enter 20,3ºC e 33,2ºC. "O outono é a estação com maior ocorrência de frente fria que influencia o tempo na cidade. É uma estação de transição entre o verão e o inverno, então no início tem características das duas estações. Outro destaque é a amplitude térmica, quando as mínimas ficam mais baixas e as máximas podem ser elevadas. Também é mais frequente a ocorrência de névoa", explicou a meteorologista do Alerta Rio, Raquel Franco.



Nesta semana, o Rio bateu recorde de calor e se consagrou a capital mais quente do país. Em março, a Cidade Maravilhosa manteve os termômetros acima dos 35ºC e apenas três dias de chuva. Nos últimos meses, entre os dias 22 de fevereiro e quatro de março, a cidade chegou a ficar 22 dias sem chuva. A cidade se despediu do verão com o mês de março mais quente dos últimos 15 anos.

Previsão para os próximos dias

Com a chegada da frente fria, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde deste domingo. O Sistema Alerta Rio estima que a média de chuva seja de 30 milímetros em todo município. Nesta segunda-feira, a expectativa é que a temperatura não ultrapasse os 27ºC e que a chuva continue a cair na cidade. Em alguns pontos do Rio, principalmente na madrugada desta segunda-feira, a chuva ser intensa e chegar aos 40 milímetros.

"A chuva mais intensa está prevista para acontecer entre a noite de domingo e madrugada de segunda-feira, período que os acumulados de chuvas poderão ser elevados em alguns pontos", destacou a meteorologista.