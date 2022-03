Ensaios técnicos acontecem neste final de semana na Marquês de Sapucaí - reprodução de vídeo / Rio Carnaval

Ensaios técnicos acontecem neste final de semana na Marquês de Sapucaí reprodução de vídeo / Rio Carnaval

Publicado 20/03/2022 22:39 | Atualizado 20/03/2022 22:54

Rio - A Marquês de Sapucaí recebeu, na noite deste domingo, o Paraíso do Tuiuti, a Unidos de Vila Isabel e a Estação Primeira de Mangueira no segundo fim de semana de ensaios técnicos. Após pedido do público, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) decidiu que os desfiles das escolas do Grupo Especial seriam antecipados em uma hora, começando às 20h.

O novo horário de início dos ensaios técnicos do Grupo Especial ajuda o público a voltar para casa. Por conta do grande evento, aos domingos, o MetrôRio estendeu até a meia-noite a operação nas estações Central do Brasil e Praça Onze, na Região Central da cidade . As outras estações fecham no horário normal, às 23h. Após esse horário, ficam disponíveis apenas para o desembarque de passageiros.

Primeira escola a desfilar, o Paraíso do Tuiuti levou um samba-enredo com histórias de "luta, sabedoria e resistência negra", como a agremiação de São Cristóvão define. Desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros, a escola apresenta o samba-enredo "Ka ríba tí ÿe - Que nossos caminhos se abram". O samba foi escrito pelos músicos Cláudio Russo, Moacyr Luz, Júlio Alves, Alessandro Falcão e W. Correia Filho.

"A saudação do Tuiuti simboliza o respeito às nossas origens e aos ensinamentos dos orixás. Um canto de amor aos homens e mulheres pretas, que são exemplos de luta, sabedoria e resistência. Que o passado ilumine o futuro, que nossos caminhos se abram!", pede a agremiação.

Em seguida, a Unidos de Vila Isabel prestou uma homenagem ao sambista Martinho da Vila, com o samba-enredo "Canta, Canta, minha gente! A Vila é de Martinho!". Assinado pelo carnavalesco Edson Pereira, o desfile retrata a vida e o legado criado pelo presidente de honra da Vila. O samba é composto por Evandro Bocão, André Diniz, Dudu Nobre, Professor Wladimir, Wanderson Pinguim, Marcelo Valença, Leno Dias e Mauro Speranza.

"Com os Pretos Forros, na inteligência do dia a dia na Boca do Mato, Martinho fez samba no morro desde cedo, mesmo com a dor da dura vida que seus olhos testemunhavam. Percebeu que ser um só não bastaria para enfrentar a desigualdade. Cantarolava amores, amigos, a família e, múltiplo, virou Sargento Martinho, sem nunca vacilar na felicidade. Negro que segurou no peito as responsabilidades para gritar, partideiro, a revolta contra brancas maldades", analisa a Vila Isabel.

Já a Estação Primeira de Mangueira invadiu a Sapucaí com uma homenagem a Cartola, Jamelão e Mestre Delegado, ícones da Verde e Rosa. Assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, o samba-enredo da agremiação é uma partilha com o público da herança deixada pelos três bambas. "Agenor, José & Laurindo" é composta por Moacyr Luz, Bruno Souza, Leandro Almeida e Pedro.

"Engana-se quem pensa que os habitantes do Morro de Mangueira morrem sem ter o que deixar como herança, assim como estão enganados aqueles que pensam que, os que lá nascem, estão desprovidos de bens. Quando fizeram a partilha da herança deixada por ANGENOR, JOSÉ & LAURINDO, saibam todos que nenhum morador daquele morro ficou de fora. Eles herdaram um bem preciso e precioso. Lá, nascem ricos daquilo que o dinheiro não compra, e nós, quando privados da arte que brota a granel nos corpos da favela, ficamos mais pobres", explica a Verde e Rosa.

Para prestigiar os desfiles na Sapucaí, é preciso comprovar a vacinação contra a Covid-19 em dia.

Desfile da Série Ouro

Na noite deste sábado, as escolas Unidos da Ponte, Acadêmicos do Cubango e Império da Tijuca fizeram o ensaio técnico na Sapucaí. Com início às 19h, o público vibrou com o gostinho de Carnaval após dois anos sem o tradicional desfile.