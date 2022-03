Cerca de 25 mil pessoas foram assistir os ensaios técnicos neste domingo (13) - Divulgação / Liesa

Cerca de 25 mil pessoas foram assistir os ensaios técnicos neste domingo (13)Divulgação / Liesa

Publicado 16/03/2022 15:47 | Atualizado 16/03/2022 16:24

Rio - Após reclamações do público dos ensaios, o MetrôRio anunciou, nesta quarta-feira, que os horários do sistema serão estendidos nos domingos de ensaios técnicos na Sapucaí, no Centro. De acordo com a concessionária, as viagens com saídas das estações Central e Praça Onze acontecerão até meia-noite, enquanto em dias normais as portas se fecham às 23h.

A concessionária já havia estendido o funcionamento das mesmas estações nos sábados de ensaio técnico na passarela do samba. O aumento casa com os horários dos testes que acontecem nesses dias. Aos sábados, os ensaios estão marcados para às 19h, 20h e 21h, respectivamente, com término previsto para 22h.

Já no domingo, que agora também terá horário exclusivo, as apresentações acontecem às 20h, 21h15 e 22h30, respectivamente, com término previsto para às 23h30.

No último domingo, usuários do metrô reclamaram da falta do transporte após os ensaios técnicos terminarem com atraso, o que complicou a volta para casa. O terceiro ensaio do dia em questão, da Portela, terminou cerca de 1h da manhã, com quase 1h30 de atraso. No horário, o metrô havia encerrado as atividades.

Geral que ficou até o final do ensaio de ontem, teve dificuldade p/voltar pra casa. Terminar 1 da madruga é dose! O q custa começar as 19H? O q custa solicitar que o metro da praça 11 fique até + tarde nos dias de ensaio? Né @LIESA_RJ @eduardopaes @claudiocastroRJ @metro_rio — Claudio R. (@Claudiojrocha1) March 14, 2022

Atenção aos horários

O atraso também provocou a insatisfação do presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro. Em entrevista ao DIA, na última segunda-feira (14), ele falou sobre o erro cometido pelas agremiações que entraram fora do horário previsto, provocando um atraso no fim do ensaio.

"Isso é uma coisa que eu pretendo apresentar às escolas nessa semana. Se tem um ato falho no desfile de ontem, foi com relação aos horários. A previsão era a Imperatriz às 20h30 e ela entrou às 21h. As outras duas subsequentes também não cumpriram o horário estipulado. Por isso, ultrapassamos a faixa de meia-noite, que era a nossa previsão para terminar. Terminou praticamente 1h da manhã. Obviamente que eu prefiro que as escolas cumpram os horários do que reclamar que as conduções não atendem depois de meia-noite. Não é responsabilidade nossa, é do poder público. Vou conversar com os três presidentes dessa semana para que os horários sejam cumpridos", comentou Perlingeiro.