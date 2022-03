Ação ficou focada em duas localidades do bairro Araras - Divulgação

Publicado 17/03/2022 13:23 | Atualizado 17/03/2022 17:48

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira, uma operação contra o tráfico de drogas no distrito de Itaipava, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Chamada de "Reserva de Araras", a ação feita pela 106ª DP (Itaipava) cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e prendeu outras quatro pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Ao todo, 29 mandados foram expedidos pela Justiça, sendo 15 de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva. A operação começou ainda durante a madrugada desta quinta-feira, sendo concluída no fim da manhã. Os acusados foram identificados após investigação da 106ª DP que apurou crimes de tráfico de drogas e homicídios praticados na briga territorial entre facções.

A localidade com maior número de mandados foram as localidades Santa Luzia e Vista Alegre, no bairro Araras, distrito de Itaipava, em Petrópolis. Durante as buscas, além das prisões feitas, foram apreendidas drogas e, pelo menos, um revólver.