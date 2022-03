Mais um dia de sol firme no Rio. Segundo o Sistema Alerta Rio, cariocas ainda poderão aproveitar mais praia amanhã sexta (18/03) e sábado (19/03) - Foto: Fábio Costa / Agência O Dia

Mais um dia de sol firme no Rio. Segundo o Sistema Alerta Rio, cariocas ainda poderão aproveitar mais praia amanhã sexta (18/03) e sábado (19/03)Foto: Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 17/03/2022 16:33

Rio - Há quem comemore e há quem não aguente mais, mas os cariocas ainda vão aguardar a chegada da chuva e a consequente queda da temperatura por mais um tempo. De acordo com o Sistema Alerta Rio, por causa de um sistema de alta pressão que influencia as condições atmosféricas no estado, não há previsão de chuva, pelo menos, até o fim do dia de domingo (20). As temperaturas continuam estáveis, com mínima de 21°C e máxima de 38°C.



Cláudio Meireles, 52 anos, comerciante proprietário de um depósito de bebidas e morador do bairro Maracanã, na Zona Norte do Rio, diz que o tempo o tempo firme e de muito sol tem ajudado nas vendas, mas, mesmo assim, ele sente que o Rio precisa de um refresco. “Com o tempo assim, a gente comemora porque o pessoal consome bem, principalmente água. É o que mais sai aqui no depósito. Mas tá muito quente, já tá na hora de dar uma virada no tempo e vir uma chuvinha pra refrescar, ne?”, aponta ele.



Para os próximos dias



Ainda segundo o Sistema Alerta Rio, a aproximação de uma frente fria deve deixar o clima mais instável no Rio a partir do fim do dia no domingo, com aumento de nebulosidade e previsão de pancadas de chuva moderada a partir da tarde. A previsão do tempo indica estimativa de chuva de 10 mm, que representa uma rápida precipitação.

O Alerta Rio lembra que no verão as condições atmosféricas podem variar de forma mais rápida e que, por isso, é importante observar as previsões mais recentes. Nesta estação é muito comum, por exemplo, a ocorrência de pancadas de chuva à tarde e à noite por causa do calor e da alta umidade.