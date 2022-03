Publicado 18/03/2022 00:00

A ausência de propostas na licitação para a compra de ônibus do BRT prejudica ainda mais os usuários do transporte. Funcionando de forma adequada, o BRT seria um diferencial na qualidade de vida do trabalhador. Como está hoje, é um desrespeito. Mudanças urgentes são necessárias.

Para os amantes de Carnaval, o fim de semana trouxe de volta os ensaios técnicos das Escolas do Grupo Especial. Em tempos de dinheiro curto, vale lembrar que está liberado levar, nos próximos, lanches de casa para o Sambódromo.