Prefeito de Seropédica, Professor Lucas, conversa com milicianos e com investigados por ligação com a milícia - Reprodução/TV Globo

Prefeito de Seropédica, Professor Lucas, conversa com milicianos e com investigados por ligação com a milíciaReprodução/TV Globo

Publicado 17/03/2022 20:17

Rio - O prefeito de Seropédica, Lucas Dutra Dos Santos, conhecido como Professor Lucas, foi flagrado em reunião com milicianos do bando de Tandera. A conversa foi filmada e mostra o chefe do executivo municipal ao lado de integrantes da milícia e de pessoas investigadas por ligação com o crime organizado. O vídeo foi divulgado nesta quinta-feira (17) na 2ª edição do RJTV, da TV Globo.



Nas imagens, Professor Lucas aparece sentado à mesa com cinco homens, rodeados por seguranças armados com fuzis e de roupas pretas. Segundo levantamento, um dos participantes da conversa era Delson Lima, o Delsinho, irmão de Tandera. O grupo de milicianos controla quase todo o território do município da Baixada Fluminense.



Outro registrado pelas imagens foi o PM Romildo da Silva Paiva, conhecido como Disk, que também é investigado por ligação com a milícia. O policial deu apoio à campanha de Lucas e recebeu, em troca, no ano passado, a nomeação para o cargo de Subsecretário de Inteligência e Logística.



A relação próxima entre prefeitos de Seropédica com a milícia não é recente. O prefeito anterior do município, ex-bombeiro Anabal Barbosa de Souza, também é investigado por ligações com os paramilitares. Assim como Lucas, ele apareceu em filmagens feitas durante o seu mandato conversando com os milicianos que comandam a região.



Antes de ser eleito, a Polícia Civil também instaurou inquérito para investigar a relação de Lucas com a milícia. Uma força-tarefa da corporação feita para apurar relações entre candidatos e organizações criminosas recebeu denúncias que apontavam ligação entre ele e milicianos que controlavam a região.

A Prefeitura de Seropédica foi procurada pela reportagem de O DIA, mas não respondeu até o fechamento da matéria.