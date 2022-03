O suspeito, com roupas pretas, mochila e tênis, levava o facão na mão. momentos antes do crime - Divulgação

O suspeito, com roupas pretas, mochila e tênis, levava o facão na mão. momentos antes do crimeDivulgação

Publicado 17/03/2022 19:40 | Atualizado 17/03/2022 20:06

Rio - Policias da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam Willian Ferraz do Carmo, em Ramos, na Zona Norte do Rio. Ele é apontado por ter esfaqueado até a morte o engenheiro Gabriel Barbosa Leite, de 34 anos, na Tijuca, na madrugada do dia 11 deste mês. O assassinato foi flagrado por câmeras de segurança.

Homem que matou engenheiro a facadas na Tijuca é preso.



Um vídeo, feito por policiais, mostra o suspeito algemado, sendo conduzido para a viatura.

O crime ocorreu na rua Conde de Bonfim, às 1h30, quando Leite caminhava e passou a ser perseguido pelo suspeito. Após levar uma facada nas costas, o assassino desfere, pelo menos, outros 19 golpes no corpo do engenheiro, que já estava caído no chão. A polícia descartou a possibilidade de latrocínio, ou seja, que a motivação para tenha sido um assalto. No entanto, ainda não foi esclarecido o motivo para o crime brutal.

O suspeito, que é morador da comunidade do Salgueiro, foi conduzido para a especializada e ficará à disposição da Justiça.

O governador Cláudio Castro, em suas redes sociais, comentou a prisão: "Parabéns DHC pelo competente trabalho de investigação".