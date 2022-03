Rio de Janeiro

Dona Ivone Lara terá rua batizada com seu nome em bairro da Zona Oeste

"Primeira Dama do Samba" completaria 100 anos em 2022; sambistas ficam felizes com a homenagem no Recreio, mas acreditam que seria mais interessante se fosse nos bairros onde Dona Ivone Lara viveu

Publicado 17/03/2022 19:40 | Atualizado há 30 minutos