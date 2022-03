Atropelamento provocou morte e causou trânsito intenso na via - Arquivo Agência O DIA

Atropelamento provocou morte e causou trânsito intenso na viaArquivo Agência O DIA

Publicado 18/03/2022 09:56 | Atualizado 18/03/2022 10:16

Rio - Um homem morreu após ser atropelado ao tentar atravessar as pistas da Linha Amarela, na manhã desta sexta-feira (18). O acidente interditou uma das faixas no sentido Fundão, na altura da Vila do João, na Maré, causando trânsito na via.



O atropelamento ocorreu a poucos metros de uma passarela, por volta das 6h50. Os Bombeiros compareceram ao local da ocorrência, mas Equipes da Lamsa (Linha Amarela S.A) já estavam prestando atendimento à vítima, que não resistiu.

A empresa responsável pela via expressa segue acompanhando os trâmites legais para a remoção do corpo, auxiliando os familiares e o condutor do veículo. A faixa foi interditada e o trânsito apresenta retenções.



Nas pista sentido Barra, outro acidente ocorreu entre um ônibus e um caminhão. Os veículos colidiram por volta do mesmo horário, dentro do Túnel da Covanca. Equipes da LAMSA estão no local prestando atendimento a uma vítima. Uma faixa havia sido interditada, mas já foi liberada nesse sentido da pista, que apresenta trânsito lento.