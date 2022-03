PM realiza operação no Complexo do Lins - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/03/2022 07:13 | Atualizado 18/03/2022 09:38

Rio - Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins, em conjunto com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), realizam desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, uma operação no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da ação é combater ações criminosas na região.

A operação conta com o apoio do Grupamento Aeromóvel da PM (GAM). Ainda não há informação sobre prisões ou apreensões. No Twitter, alguns moradores relataram tiros na comunidade. "Helicóptero essa hora já aqui no Lins… teve tiro também!", disse um. "A gente não tem um dia de paz", reclamou outro.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que, no momento, há quatro escolas fechadas, em função dessa operação. Veja a lista:

Escola Municipal Ministro Gama Filho

Creche Municipal Aconchego

Creche Municipal Recanto da Cachoeira

Creche Municipal Emmanuel

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que as unidades de saúde da região estão funcionando normalmente.

Segunda operação na mesma semana